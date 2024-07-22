В парке Толстого в Брянске появится спортплощадка

В парке Толстого в Брянске обновят игровой комплекс и построят спортплощадку. Об этом сообщили в горадминистрации.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске работают строители. Они почти закончили ремонт ротонды. В настоящее время специалисты покрывают краской передний и задний фасад сооружения. А с завтрашнего дня рабочие начинаю устанавливать оборудования для фонтана, его кольца и чаши со скульптурой влюблённых голубей. Обновлённую ротонду планируют открыть в начале августа.

«Также мы готовим горожанам ещё один подарок. В парке произведут ремонт детской площадки. Строители обновят игровой комплекс с горкой», — рассказал заместитель директора городского объединения парков культуры и отдыха Артём Цыбатов.

Такое в парке установят спортивную площадку с детскими тренажёрами и качелями, а на землю уложат травмобезопасное резиновое покрытие. Благоустройство проведут по программе «Инициативное бюджетирование».