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В парке Толстого в Брянске появится спортплощадка

2024, 22 июля 15:20 Общество
В парке Толстого в Брянске появится спортплощадка
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В парке Толстого в Брянске обновят игровой комплекс и построят спортплощадку. Об этом сообщили в горадминистрации.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске работают строители. Они почти закончили ремонт ротонды. В настоящее время специалисты покрывают краской передний и задний фасад сооружения. А с завтрашнего дня рабочие начинаю устанавливать оборудования для фонтана, его кольца и чаши со скульптурой влюблённых голубей. Обновлённую ротонду планируют открыть в начале августа.

«Также мы готовим горожанам ещё один подарок. В парке произведут ремонт детской площадки. Строители обновят игровой комплекс с горкой», — рассказал заместитель директора городского объединения парков культуры и отдыха Артём Цыбатов.

Такое в парке установят спортивную площадку с детскими тренажёрами и качелями, а на землю уложат травмобезопасное резиновое покрытие. Благоустройство проведут по программе «Инициативное бюджетирование».

 

 

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