В пострадавшем от взрыва доме в Брянске заканчивают ремонт

В пострадавшем от взрыва доме по улице 11 лет Октября в Брянске заканчивают ремонт. Об этом рассказали в городской администрации.
В доме по улице 11 лет Октября завершают восстановление общедомового имущества. Напомним, в июле многоэтажка пострадал от взрыва.
Подрядчик построил поврежденные капитальные стены и межкомнатные перегородки из силикатного кирпича. Строители заменили инженерные сети: сделали новые трубы канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также современную электропроводку. В подъезде вставили пластиковые окна, зашил потолки и уложили новое напольное покрытие. На крыше уже установили балки, обработанные огнебиозащитой.
В ближайшее время начнется ремонт в квартирах.
«Брянская городская администрация показала, что слова не расходятся с делом. Все, что мы обещали жильцам пострадавших квартир, — делается. Наша задача — контролировать ход работ и оперативно реагировать, если возникают проблемы», — отметил вице-мэр Сергей Антошин.
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