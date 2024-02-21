В Радице-Крыловке прошло патриотическое мероприятие в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в городской администрации.

На базе парка «Патриот» в Радице-Крыловке прошло мероприятие «Под одним небом». Его посвятили приближающемуся Дню защитника Отечества.

«Человек, который любит и ценит свою Родину, по праву может называться патриотом России. Об этом нужно помнить нам всегда. Уверен, что сегодня на этой площадке собралась именно такая молодёжь», — сказал на открытии председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Сергей Чернов.

Участники мероприятия познакомились с образцами оружия и военного обмундирования разных лет. А сборные команды организаций и предприятий, общественных движений и силовых ведомств Брянска поучаствовали в турнире по пейнтболу.Победители получили грамоты и памятные подарки от Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства.