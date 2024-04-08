В школе №3 Брянска стартовал капремонт

В школе №3 Брянска подрядчик должен закончить капремонт до конца ноября. Об этом сообщили в городской администрации.
В школы №3 Брянска стартовал капитальный ремонт. Здание на улице Луначарского построено в 1930 году и масштабного обновления там не было.
«В 1990 году в школе меняли систему отопления, частично ремонтировали электропроводку, тогда же положили линолеум. Позже в здании сделали новую крышу, ставили новые окна», — уточнил директор школы Владимир Прыщенков.
В настоящее время подрядчик занимается демонтажом. Рабочим предстоит заменить все коммуникации, поменять потолки и полы, отремонтировать стены, а также утеплить и обновить фасад. Кроме того, в учебное заведение закупят новые парты и стулья, шкафы, мультимедийные проекторы и интерактивные доски, оборудование для столовой.
Закончить работы специалисты должны к концу ноября 2024 года. Ремонт обойдётся в почти 100 миллионов рублей.
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