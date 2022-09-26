В Трубчевске пара обвенчалась перед мобилизацией мужа

В Трубчевске супружеская пара обвенчалась перед уходом мужа на мобилизацию.

Как сообщил в соцсетях местный священник, пара с ребенком пришла в храм и попросила срочно их обвенчать, так как на следующий день муж должен явиться в военкомат.

С его слов, такого трогательного венчания у него не было за все двадцать лет работы в храме.