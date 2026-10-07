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Образование

Брянская команда стала второй в военно-патриотической игре «Наша сила — в единстве»

2026, 07 октября 18:33
Брянская команда стала второй в военно-патриотической игре «Наша сила — в единстве»
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Брянская команда стала второй в военно-патриотической игре «Наша сила — в единстве». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшие выходные в Чеченской Республике завершилась VIII военно-патриотическая игра старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила — в единстве». Участие в соревнованиях приняли 13 команд. Они соревновались в 14 видах военно-прикладных дисциплин, в том числе строевой подготовке, стрельбе, сборке оружия, метании гранат. 

Команда города Брянска заняла четыре призовых места. В общем зачёте старшеклассники стали вторыми.  

Кроме того, после Игр состоялась викторина на знание военной истории «Что? Где? Когда?» на кубок мэра города Грозного. Брянские участники заняли первое место.

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