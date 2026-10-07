На переезде на станции Пильшино ограничат движение транспорта в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
8 октября на переезде, расположенном на станции Пильшино в Брянской области, специалисты будут проводить ремонтные работы. Из-за этого будут действовать ограничения движения транспортных средств.
С 9:30 до 10:30 проезд автомобилей через железнодорожный переезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме. А с 10:30 до 13:30 движение по переезду будет закрыто полностью.
Фото Московской железной дороги