На переезде на станции Пильшино ограничат движение транспорта в четверг

2026, 07 октября 11:50

На переезде на станции Пильшино ограничат движение транспорта в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

8 октября на переезде, расположенном на станции Пильшино в Брянской области, специалисты будут проводить ремонтные работы. Из-за этого будут действовать ограничения движения транспортных средств.

С 9:30 до 10:30 проезд автомобилей через железнодорожный переезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме. А с 10:30 до 13:30 движение по переезду будет закрыто полностью.

Фото Московской железной дороги