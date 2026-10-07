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Транспорт

На переезде на станции Пильшино ограничат движение транспорта в четверг

2026, 07 октября 11:50
На переезде на станции Пильшино ограничат движение транспорта в четверг
Источник фото

На переезде на станции Пильшино ограничат движение транспорта в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

8 октября на переезде, расположенном на станции Пильшино в Брянской области, специалисты будут проводить ремонтные работы. Из-за этого будут действовать ограничения движения транспортных средств.

С 9:30 до 10:30 проезд автомобилей через железнодорожный переезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме. А с 10:30 до 13:30 движение по переезду будет закрыто полностью.

 

Фото Московской железной дороги

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