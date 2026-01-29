Вечерний плен древнего села: жители идут пешком до Телецентра

2026, 29 января 15:33

Жители села Супонево снова оказались отрезанными от Брянска после семи вечера. Автобус №7 и маршрутка №36 регулярно пропускают рейсы, оставляя людей на остановках.

«Сил нет ждать маршрутку №36! Приходится топать от Супонева до телецентра, летом с покупками, зимой в мороз — просто кошмар», — жалуется сайту АиФ-Брянск местная жительница Светлана.

Проблема касается не только села. Многие брянцы работают в Супоневе, где расположены магазины, банки, школа. Крупный супермаркет работает до 22:00, а вот добраться туда вечером становится квестом.

Особенно досадно за знаменитый Свенский монастырь — главную достопримечательность Брянщины. Московские туристы приезжают полюбоваться древним храмом, но только в дневное время.

«У нас друзья из Супонева, к ним давно трудно добраться», — сетует брянчанка Елена. Раньше до села ходила маршрутка №45 через центр города, но три года назад её отменили.

Местные уверяют: дело не в морозах, как думают в соцсетях. Автобусы исчезают круглый год. Вместо трех машин на линию выходит одна, а то и ни одной.

Символично: село находится всего в пяти минутах езды от областного центра. Или в получасе пешком по обочине.

Фото Анны Сахаровой