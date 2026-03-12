Кражу алкоголя и шоколада из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 12 марта 10:19

Кражу алкоголя и шоколада на 6000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор сетевого магазина в Фокинском районе Брянске. Сотрудники выявили факт кражи бутылок коньяка и виски, а также шоколада. Ущерб превысил 6000 рублей. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что к краже причастен 43-летний житель Володарского района областного центра. Ранее он уже был судим. Мужчину правоохранители задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».