Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу алкоголя и шоколада из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 12 марта 10:19
Кражу алкоголя и шоколада из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Источник фото

Кражу алкоголя и шоколада на 6000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился директор сетевого магазина в Фокинском районе Брянске. Сотрудники выявили факт кражи бутылок коньяка и виски, а также шоколада. Ущерб превысил 6000 рублей. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что к краже причастен 43-летний житель Володарского района областного центра. Ранее он уже был судим. Мужчину правоохранители задержали.   Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец проведёт девять лет в колонии за убийство знакомого
12 марта 09:02
Брянец проведёт девять лет в колонии за убийство знакомого
Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи
12 марта 08:36
Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи
Бывший дознаватель пожарной службы получил условный срок за превышение полномочий
11 марта 17:40
Бывший дознаватель пожарной службы получил условный срок за превышение полномочий

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14453) брянск (6843) ДТП (2695) ГИБДД (2230) прокуратура (2047) уголовное дело (2013) Александр Богомаз (1889) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1042)