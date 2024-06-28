Вице-мэр Брянска помогает с ремонтом школе №66

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин помогает с ремонтом школе №66. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Школа №66 Брянска в третий раз участвует в программе «Инициативное бюджетирование». На территории учебного заведения уже построены футбольное поле с искусственным покрытием и зона для воркаута. В настоящее время вокруг поля рабочие укладывают беговую дорожку. Ход работ проверил первый заместитель главы администрации Брянска Сергей Антошин.

«Попрошу наших дорожников – нанесут разметку специальной краской, когда дорожка будет готова», – сказал Сергей Антошин.

Именно вице-мэр предложил школам участвовать в программе «Инициативное бюджетирование». Построенные на территории школ спортивные и игровые площадки доступны для всех жителей, но остаются сохранными, в отличие от дворовых.

«Как не прискорбно это звучит, площадки на дворовых территориях через год-два ломают. Потом люди жалуются, почему не сохранили, как будто это чиновники лавки и турники разбивают. А на территории школ площадки под хорошим освещением, под присмотром, под камерами. Даже если мальчику или девочке некуда будет деть свою энергию, мы это увидим и будем знать, кто это сделал. Поэтому лучше им не попадаться», — подчеркнул вице-мэр.