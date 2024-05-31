Вице-мэр Брянска поучаствовал в акции «Чистый город»

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин поучаствовал в акции «Чистый город». Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошла акция «Чистый город». Уборкой в парке «Металлург» занимались не только коммунальщики. К благоустройству присоединились городские чиновники и депутаты. Вице-мэр Сергей Антошин триммером косил траву. Участники акции убрали траву в мешки, которые вывезет дорожное управление.

«Впервые в Брянске проходит акция «Чистый город». Для участия в ней откликнулись не только депутаты, но и кандидаты в депутаты вместе со своими помощниками. Ничего страшного не случится, если мы поможем нашему дорожному управлению покосить сорняки в том же парке Металлург. Стоит отметить, что все триммеры, которые закуплены участниками акции, останутся в дар районным дорожным управлениям. Это задел на будущее, так сказать», — подчеркнул Сергей Антошин.

Всего в рамках акции 213 бензокос убрали свыше 300 тысяч квадратных метров травы.