Вице-мэр Брянска решил помочь с ремонтом скамеек у ДК железнодорожников

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин решил помочь с ремонтом скамеек у ДК железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время осмотра строительной площадки Дворца культуры железнодорожников первый заммэра Брянска Сергей Антошин обнаружил старые скамейки на летней эстраде. Их обновлять в рамках капремонта не планировали. В бюджетирование» учреждение не вошло.

«Вы почему молчите? Почему мне не сказали? Все должно ремонтироваться в комплексе!» — обратился к директору ДК Сергей Антошин.

Вице-мэр поручил срочно подготовить смету для обновления летней эстрады.