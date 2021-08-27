Виталий Минаков раскритиковал указ президента России о разовых выплатах

Его посты в соцсетях похожи на провокацию.

«Людям нужны не разовые выплаты, а честно заработанная пенсия», – раскритиковал недавно принятый указ президента РФ о разовых выплатах Виталий Минаков на своей странице в Facebook.

«Сколько возмущений и негатива было в комментариях к вчерашнему посту про пенсионную реформу… Больше всего вас задело то, что я как-то вступился за президента», – затрагивает ту же тему на следующий день американский боец.

О возмущениях и негативе, которые, по мнению Виталия, присутствуют, громко сказано: под его постом с критикой не больше четырех комментариев, и только в одном из них можно увидеть недовольство.

Интересно, что думает о критике разовых выплат аудитория Виталия Минакова и поддержит ли она его.