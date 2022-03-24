Госнаграды получили брянские прядильщик и сыродел
Их поощрили за многолетнюю добросовестную работу.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина орден Дружбы вручили прядильщика «Брянского камвольного комбината» Галина Табунцову. Награду она получила за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоили сыроделу — мастеру цеха полутвердых сыров предприятия «Сыр Стародубский» Людмиле Валуевой. Её наградили за заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу.