Власти Брянщины не будут устанавливать блок-посты

В Брянской области не будут устанавливаться блок-посты и вводиться комендантский час и пропускной режим.

Как заявил губернатор Александр Богомаз, ситуация в регионе остается напряженно стабильной и принимаемых мер безопасности пока достаточно.

Глава региона отметил, что для оперативного решения различных проблем в области создан специальный оперштаб. В его состав вошли представители силовых структур и органов исполнительной власти.

Ранее президент наделил главу Брянщины особыми полномочиями для противодействия террористической угрозе и ввел в регионе, как и в других приграничных областях, режим среднего реагирования.