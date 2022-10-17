Власти Брянщины опредилили порядок выплат мобилизованным

Правительство Брянской области опубликовало постановление, которое определяет порядок выплаты мобилизованным жителям региона дополнительных денег из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей каждому.

Речь о постановлении от 10 октября 2022 года № 432-п «О Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

Согласно ему, деньги на счета мобилизованных будет перечислять департамент семьи, социальной и демографической политики региона на основании списков из областного военкомата. Формировать и передвать ему такие списки поручается военкому.

Деньги зачисляются на счета мобилизованных в течение десяти рабочих дней после получения департаментом необходимых документов. Комиссии банков за их перевод не взимаются.