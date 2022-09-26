Власти Брящины объединили горячие линии по коронавирусу и мобилизации

Власти Брянской области решили объединить горячие линии по коронавирусу и проходящей по всей стране, включая наш регион, частичной мобилизацией для участия в спецоперации в Украине.

На все вопросы готовы ответить по единому номеру 112, который ранее использовался для консультаций по пандемии.

Как разъяснил директор областного департамента экономического развития региона Михаил Ерохин, теперь брянцев готовы консультировать как по медицинским вопросам, так и относительно мобилизации.

Частичную мобилизацию на днях объявил президент страны Владимир Путин.