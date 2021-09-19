Внучка брянского губернатора пришла «проголосовать за Россию»

Александр Богомаз с семьей пришел на избирательный участок в Меленске.

19 сентября губернатор Александр Богомаз проголосовал на Меленском избирательном участке № 896 Стародубского округа. На участок он пришел в 10.00 с женой, сыновьями Михаилом и Романом, а также внучкой Василисой и внуком Александром.

«Мы сегодня исполнили свой долг. Как сказала внучка, мы проголосовали за Россию. Мы все выбираем высшую законодательную власть, депутатов в Государственную Думу. Выбираем тех, кто в ближайшие пять лет будут представлять Брянскую область. Сегодня я исполнил свой долг, отдал свой голос за тех, кого считаю достойными. За тех, кто в предстоящие пять лет будет думать о благополучии Брянской области и ее развитии. О том, чтобы она становилась еще краше и еще лучше», – сообщил брянский губернатор.

Также, напомним, в Брянской области проголосовали молодожены и 102-летний ветеран Великой Отечественной войны.