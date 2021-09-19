Молодожены и 102-летний ветеран проголосовали в Брянской области

Выборы в регионе проходят при сложнейших погодных условиях.

Дни голосования в Брянской области проходят в сложнейших погодных условиях. В регионе объявлен желтый уровень опасности: проливные дожди, шквалистый ветер, ухудшение дорожных условий. Несмотря на непогоду, жители региона активно участвуют в голосовании, сообщает Брянский избирком.

Молодожены Роман и Милена Игнатовы сразу после ЗАГСа отправились на избирательный участок № 719 и приняли участие в голосовании. В Стародубе проголосовал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кокадеев – члены избирательной комиссии пришли к нему домой.

«Это мой гражданский долг. Считаю, что каждый уважающий себя гражданин Стародубщины должен отдать свой голос за будущее нашей страны, за счастливое детство, за жизнь под мирным небом», – сказал Алексей Кокадеев.

Также, по данным избиркома, в голосовании активно участвуют молодые жители Брянской области.