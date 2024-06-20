Водитель «Брянской губернии» Владимир Лучников ушёл из жизни в Брянске

В Брянске умер водитель телеканала «Брянская губерния» Владимир Лучников. Ему было 64 года. Об этом сообщили в «КП-Брянск».

Владимир Лучников работал водителем на ГТРК «Брянск». Он попал в ДТП, получил инвалидность и не мог водить машину. Владимир освоил профессию автомаляра и очень преуспел. Но пожар уничтожил дом и гараж, где он работал. Также Владимир лишился земли.

Около пяти лет назад Владимир Лучников пришёл на телеканал «Брянская Губерния». И свою работу всегда выполнял на отлично.

«Редкой души человек, которого я знал больше 20 лет», — отметил коллега Владимира Лучникова Артём Сухоломкин.

У Владимира остались дети и внуки.