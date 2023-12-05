Восемь школ Брянска получат новые автобусы

Восемь школ Брянска получат 11 новых автобусов по областной программе. Об этом рассказали в городской администрации.
Восемь школ Брянска получат новый транспорт. Так, десять микроавтобусов «ГАЗель NEXT» поступят в школы №59, 72,9, 22, 66, Центр образования «Перспектива» и лицей №27. Кроме того, автобус «ПАЗ» на 28 мест приобретут для гимназии №1.
«Новый транспорт приходит в наши школы по областной программе — спасибо поддержке губернатора Александра Богомаза. 11 новых машин будут использоваться всеми школами города. Эти микроавтобусы предназначены для выездов на соревнования, выставки, экскурсии, олимпиады», — уточнил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
Школьный транспорт имеет оранжевый цвет, световую сигнализацию, маркировку и систему безопасности.
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