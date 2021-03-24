Врач рассказала брянцам, как уберечься от туберкулеза

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, заместитель главного врача по ОМР Брянского областного тубдиспансера Елена Сочень и председатель Брянского регионального отделения Красного Креста Алексей Воробьев рассказали о том, как не заболеть этой страшной болезнью.

По словам Елены Сочень, на сегодняшний день туберкулез по-прежнему занимает лидирующие позиции среди инфекционных заболеваний.

Ежегодно в мире им заболевают 10 миллионов человек, 2 миллиона из них умирают. В последние 10 лет и в России, и в Брянской области ситуация планомерно улучшается. Так, в Брянской области за последние 10 лет уровень заболеваемости снизился в три раза, смертности – в пять раз, однако ситуация продолжает оставаться напряженной.

Для профилактики туберкулеза Елена Сочень порекомендовала брянцам избегать контакта с заболевшими, отказаться от алкоголя, табака и психотропных веществ, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно проходить флюорографию, а детям – иммунодиагностику.

При подозрении на туберкулез в первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства – к терапевту или педиатру. Обследование и лечение таких пациентов полностью бесплатно.