Временную платформу строят в Радице-Крыловке
Временную платформу строят в Радице-Крыловке в связи с половодьем. Об этом сообщили в городской администрации.
В Бежицком районе Брянска идёт подготовка к весеннему половодью. Так, сотрудники «РЖД» строят временную платформу для пассажиров в районе улиц Переездной и Фокина в посёлке Радица-Крыловка. А работники «Брянскэлектро» проведут здесь освещение.
Для организации переправы по улице Фокина до платформы специлисты заготавливают дополнительные элементы, чтобы оперативно увеличивать её длину и высоту в зоне подтопления.
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