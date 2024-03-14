Временную платформу строят в Радице-Крыловке в связи с половодьем. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска идёт подготовка к весеннему половодью. Так, сотрудники «РЖД» строят временную платформу для пассажиров в районе улиц Переездной и Фокина в посёлке Радица-Крыловка. А работники «Брянскэлектро» проведут здесь освещение.

Для организации переправы по улице Фокина до платформы специлисты заготавливают дополнительные элементы, чтобы оперативно увеличивать её длину и высоту в зоне подтопления.