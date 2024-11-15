Все коммуникации заменят в школе №52 Брянска

Все коммуникации заменят, а также проведут интернет во время капремонта в школе №52 Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

18 ноября школе №52 в Бежицком районе Брянска исполнится 64 года. Долгожданным подарком ко дню рождения стал капитальный ремонт. На всех этажах здания кипит работа. Рабочие меняют полы,монтируют потолки, красят стены, прокладывают электрику и укладывают плитку.

«Система жизнеобеспечения школы и морально, и физически устарела, поэтому акцент делается на замене коммуникаций. Системы канализации, отопления, водоснабжения и электрика требовали больших финансовых вложений. В этом плане капремонт нам пришёлся очень кстати», — отметила директор школы №52 Ольга Семенихина.

В здании установят новую приточно-вытяжную вентиляцию для благоприятного микроклимата. С её помощью зимой можно будет подогревать воздух в актовом и спортивном залах.

Кроме того, в школе заново проведут широкополосный интернет и модернизируют системы пожарной безопасности, антитеррора и оповещения. Для кухни и пищеблока уже купили новое оборудование.

В спортивном зале подрядчик постелит игровой линолеум и добавит инвентаря. А в актовом зале повесят современный видеопроектор. Полностью в школе также для обновят мебель.

В школе №52 учатся более 800 человек. На время ремонта ребята в школу №11 перевели 5-9 классы, а в школе №67 — 10-11 классы и начальную школу.

Школа №52 Брянска стала одной из шести в городе, где в этом году стартовал капитальный ремонт.