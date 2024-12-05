Выпускники Брянска написали итоговое сочинение

Более двух тысяч одиннадцатиклассников Брянска написали итоговое сочинение. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне в Брянске прошло итоговое сочинение для одиннадцатиклассников. Оно является допуском к государственной итоговой аттестации.

2 046 выпускников областного центра выписали сочинение. Самой популярной темой из шести стала – «Какие поступки человека, по-вашему, заслуживают уважения?». Ещё 163 ребёнка выбрали тему «За что дети могут уважать своих родителей?». Один выпускник выбрал в качестве итоговой работы изложение. На работу школьникам отвели 235 минут.

«Зачёт» поставят за текст объёмом не менее 250 слов. Результаты станут известны к 18 декабря. А девять ребят, пропустившие испытание по уважительной причине, напишут сочинение в резервные даты.