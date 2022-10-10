Хоккейный корт появится в Суземке до конца осени

Хоккейный корт построят в школе Суземки до конца ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство спортобъекта идёт по программе инициативного бюджетирования. Хоккейный корт появится в школе № 2 Суземки. На работы потратят 2,346 млн рублей.

Рабочие уже демонтировали старую деревянную площадку и обустроили выравнивающее основание из песка и щебня. Подрядчик вскоре приступит к армированию подстилающих слоев и бетонированию лстанования. В завершении рабочие установят борты корта.

Работы планируют завершить до конца ноября. Корт будет первым в районе, сделанный с применением современных технологий.