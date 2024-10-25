Брянские хоккеисты выиграли два матча первенства России
Брянские хоккеисты выиграли два матча первенства России среди юниоров. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске прошли первые матчи в рамках первенства России среди юниоров до 21 года — Национальной Молодежной хоккейной лиги. Хоккейный клуб «Брянск» на своём льду встретился с «Полётом» из города Рыбинска. Оба матча оказались победными для хозяев площадки.
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