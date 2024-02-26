Ярмарки живых цветов откроют в Брянске
Ярмарки живых цветов откроют в Брянске к 8 Марта. Об этом сообщили в городской администрации.
К Международному женскому дню в Брянске откроют ярмарки по продаже живых цветов. С 6 по 10 марта 45 точек будут продавать бессменный атрибут 8 Марта:
Бежицкий район:
— ул. Почтовая, около дома №106-108
— ул. Литейная, около дома 48/126
— ул. Литейная, около дома № 68/70
— ул. Федюнинского, около дома № 1
— ул. III Интернационала, около дома 2 (около обувного магазина)
— ул. III Интернационала, около дома 17
— ул. Ульянова, около дома №124
— пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная
— ул. Камозина, между домами 40 и 46
— пересечение ул. Куйбышева и III Интернационала, около дома 6.
Володарский район:
— ул. Пушкина, около дома 85
— ул. Пушкина, около дома 12 (около театра кукол)
— ул. Пушкина, около дома 73 (остановка «Стадион им. Брянских партизан»)
— ул. Никитина, около дома 8
— ул. Фосфоритная, около дома 19
— ул. Тельмана, около дома 66/3
— пересечение ул. Никитина и ул. Мичурина, около дома 31–б.
Советский район:
— улица Авиационная, около дома 5–в
— улица Авиационная, около дома 26–а
— улица Брянского Фронта, около дома №2 (территория, прилегающая к ТЦ «Линия-1»)
— улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», чётная сторона
— улица Красноармейская, около дома №61 (площадь у автовокзала)
— улица Красноармейская, около дома 76
— улица Красноармейская, около дома 31
— проспект Ленина, около дома 1
— проспект Ленина, около ТРЦ «Родина»
— улица Спартаковская, около дома 130
— проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона
— проспект Станке Димитрова, площадка между домами 61 и 57
— улица Дуки, около дома 33
— улица Евдокимова, около дома 3
— улица Ромашина, около дома 34
— улица Крахмалёва, около дома 23, остановка «Улица Костычева»
— улица С. Перовской, около дома 48
— улица Вали Сафроновой, около дома 75
— проспект Ленина, около дома 63
— улица Горбатова, около дома 41
— ост. «Курган Бессмертия» (четная сторона).
Фокинский район:
— пр-т Московский, около дома 106/4
— пр-т Московский, около дома 30–а
— пр-т Московский, около дома 5
— пр-т Московский, напротив дома № 154–б
— ул. Дзержинского, около дома 3
— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.
Цветочные базары будут работать все пять дней с 8 до 19 часов.