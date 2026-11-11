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Образование

Юные брянские инженеры выиграли «Большие гонки»

2026, 11 ноября 11:36
Юные брянские инженеры выиграли «Большие гонки»
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Юные брянские инженеры выиграли «Большие гонки» в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Верхняя Пышма в Свердловской области прошли межрегиональные соревнования в области инженерных решений «Большие гонки». Участие в них приняли 160 ребят в составе 77 команд из городов Свердловской области, а также Брянска и Саратова.

Регион представили воспитанники детского технопарка «Кванториум». На первом этапе ребята презентовали свои модели команде экспертов. В гонках они состязались в скорости и точности, а также боролись за выход в финал. Победителей определила трёхчасовая гонка на выносливость.

Брянская команда «Быстрые»заняла первое место. Вторыми стали «Красивые» также из Брянска.

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