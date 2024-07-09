Замдиректора брянского департамента поучаствовала в демографическом форуме «Россия – семья семей». Об этом сообщили в региональном департаменте социальный и занятости населения.

В Муроме прошёл демографический форум «Россия – семья семей». Его приурочили ко Дню семьи, любви и верности. От региона в нём приняла участие заместитель директора департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Наталья Ковалевская.

На форуме обсудили предложения в Стратегию семейной политики до 2036 года. Глава Министерства труда России Антон Котяков рассказал о действующих и планируемых мерах поддержки семей с детьми. Так, родители двоих и более детей скоро смогут вернуть часть НДФЛ.

Заседание форума завершилось церемонией вручения семьям почетных знаков «За любовь и верность».