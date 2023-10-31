Жительница Дятьковского района отметила вековой юбилей

Заместитель главы администрации, начальник отдела культуры и директор комплексного центра соцобслуживания Дятьковского района, а также бывшие коллеги из отдела образования пришли в гости к Лидии Яковлевне Казаковой. Женщина отметила 100-летие. Гости поздравили её с юбилеем, подарили цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья.

Жительницу Дятьковского района поздравили со 100-летием. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в Кардымовском районе Смоленской области будет закрыто 27 октября на время ремонта Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области будет закрыто 27 октября с 10:00 до 14:00. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться переездом вблизи станции Присельской. Московская железная дорога просит водителей с

За чистоту и порядок В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять

Счёт на минуты В России каждые 90 секунд у кого-то случается инсульт. Главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области — заведующая отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», кандидат медицинских наук Анна Синельщикова в рамках Недели борьбы с инсультом рассказала о том, как избежать сосудистой катастрофы и что предпринять, если инсульт