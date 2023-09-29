Брянские специалисты соцслужбы победили во Всероссийском конкурсе

Брянские специалисты победили во Всероссийском конкурсе в сфере соцобслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Сочи наградили победителей и призёров XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В финал вышли 774 участника из 87 регионов. А призовые места заняли 55 представителей 34 субъектов.

В число победителей вошли брянские специалисты. В номинации «Лучшая практика поддержки родственного ухода» третье место заняла замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения Сельцо Светлана Непша. В специальной номинации «Стабильность и качество», где оценивали предоставление соцуслуги в полустационарной форме, золотую награду завоевал Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района под руководством директора Елены Власовой.

Дипломы им вручила заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.