Брянские мамы узнали о ведении соцсетей

Брянские мамы узнали о правильном ведении соцсетей и рекламе в интернете. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Седьмая встреча коллективного офиса «Мама-профи» прошла в Брянске. Участницы знакомились с социальными сетями и их продвижением.

Экспертом выступила PR-специалист и SMM-менеджер Светлана Тимохина. Она рассказала мамам о грамотном ведении и оформлении аккаунта в соцсетях и инструментах для продвижения своего бренда. также она проанализировала аккаунты участниц и дала рекомендации по привлечению подписчиков.

А юрист Кадрового центра Анна Мицурина рассказала о правилах размещения рекламы в Сети. Речь шла о маркировке и штрафах за нарушение закона.