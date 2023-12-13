Брянские мамы узнали о ведении соцсетей
Брянские мамы узнали о правильном ведении соцсетей и рекламе в интернете. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Седьмая встреча коллективного офиса «Мама-профи» прошла в Брянске. Участницы знакомились с социальными сетями и их продвижением.
Экспертом выступила PR-специалист и SMM-менеджер Светлана Тимохина. Она рассказала мамам о грамотном ведении и оформлении аккаунта в соцсетях и инструментах для продвижения своего бренда. также она проанализировала аккаунты участниц и дала рекомендации по привлечению подписчиков.
А юрист Кадрового центра Анна Мицурина рассказала о правилах размещения рекламы в Сети. Речь шла о маркировке и штрафах за нарушение закона.
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