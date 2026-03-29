48 БпЛА нарушили границу Брянской области ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Границу региона нарушили 48 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все вражеские цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.