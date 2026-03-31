Брянские мастерицы стали лауреатами международного конкурса

2026, 31 марта 13:50

Брянские мастерицы стали лауреатами международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Москве прошёл международный конкурс декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и фотографии. Мероприятие состоялась в начала марта в Годов культуры России – Китая. Участие в конкурсе приняли воспитанницы Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Среди участниц 13-15 лет с тканым ковриком «Зимний день» лауреатом первой степени стала Милослава Егупова. Среди участниц 9-10 лет первое место заняла Виталина Пафнутьева с половиком «Летнее настроение». Кроме того, группа «Колесо» представила на суд жюри декоративный половник «Помня традиции». Девочки стали лауреатами первой степени.