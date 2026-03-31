Брянские мастерицы стали лауреатами международного конкурса

2026, 31 марта 13:50
Брянские мастерицы стали лауреатами международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

 

В Москве прошёл международный конкурс декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и фотографии. Мероприятие состоялась в начала марта в  Годов культуры России – Китая. Участие в конкурсе приняли воспитанницы Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

Среди участниц 13-15 лет с тканым ковриком «Зимний день» лауреатом первой степени стала Милослава Егупова. Среди участниц 9-10 лет первое место заняла Виталина Пафнутьева с половиком «Летнее настроение». Кроме того, группа «Колесо» представила на суд жюри декоративный половник «Помня традиции». Девочки стали лауреатами первой степени.

Читайте также

Брянские полиатлонисты стали третьими на Кубке России
31 марта 13:15
Брянские полиатлонисты стали третьими на Кубке России
Житель Климовского района ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского
31 марта 12:35
Житель Климовского района ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского
Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе
31 марта 11:28
Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе

