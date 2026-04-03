Брянца суд отправил в колонию за гибель приятеля от взорвавшейся гранаты

2026, 03 апреля 11:21

Брянец отправился в колонию за гибель приятеля от взорвавшейся гранаты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело о незаконном хранении взрывного устройства и причинении смерти по неосторожности рассмотрел брянский суд. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель города Жуковка.

Мужчина незаконно купил гранату Ф-1 с взрывателем. Опасный предмет он хранил у себя дома на полке и демонстрировал знакомым.

28 сентября 2025 года в квартире фигуранта был вечеринка. Его знакомый взял в руки гранату и вкрутил в нее взрыватель. При взрыв гость получил смертельные травмы. Хозяин жилища попал в больницу.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей, а также удовлетворил иски о взыскании компенсации морального вреда на два миллиона рублей. Решение не вступило в законную силу.