Заведующая брянским детсадом украла из бюджета 134 тысячи рублей

Женщина фиктивно устроила на работу своих знакомых.

Брянские полицейские выявили факт хищения бюджетных денег в Дятьковском районе.

Как сообщает областное УМВД, заведующая детским садом фиктивно взяла на работу четверых своих знакомых. Трудовые обязанности они не выполняли, лишь формально числясь в штате.

В течение длительного времени заведующая присваивала деньги, предназначенные для выплаты заработной платы подставным лицам. В общей сложности она похитила 134 тысячи рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Женщине грозит до шести лет заключения.