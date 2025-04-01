Здание лицея в Брянске отремонтировано на 95%

Здание лицея №1 в Брянске отремонтировано на 95%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Восновном здании Брянского городского лицея №1 имени А.С. Пушкина продолжается капитальный ремонт. Работы стартовали в прошлом году и по контракту должны завершиться к июню. Но подрядчик справился раньше срока. Объект готов на 95 %. На ремонт потратили более 111 млн рублей, в том числе почти 104 млн рублей — из федерального бюджета.

«Отремонтированы кровля и фасад, потолки, инженерные коммуникации, входные группы, лестницы, полностью реконструирован актовый зал — теперь здесь есть современная новая сцена. Остались последние штрихи: строители завершают работы в цокольном этаже, закуплено современное оборудование и мебель», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, подрядчик ремонтирует здание спорткомплекса лицея. Там работы должны завершить к августу.