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Здание школы №13 в Брянске готово на 90%

2024, 13 ноября 12:00 Общество
Здание школы №13 в Брянске готово на 90%
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Ремонт в школе №13 в Брянске завершён на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

 

В Бежицком районе Брянска продолжается капремонт школы №13, а также возведение пристройки. С апреля подрядчик завершил ремонт основного корпуса на 90%. Рабочие перекрыли крышу и утеплили фасад, обновили санузлы. В помещениях завершилась отделка, а в каждый кабинет провели воду. 

В настоящее время специалисты завершают монтаж коммуникаций для системы отопления. Также подрядчик доделывает спортзал и тир. В кабинетах для обучения труду устанавливают новое оборудование: верстаки для мальчиков, а также плиты и швейные машинки для девочек. Рабочие делают вытяжку, монтируют электричество, собирают мебель в кабинетах химии и физики. 

«Сейчас наши дети, а их более 600 человек, учатся в 42 и 63 школах. Все интересуются, как идёт строительство. Неравнодушные старшеклассники, а также родители учеников сами приходят к нам, помогают мыть классы, расставляют мебель», — рассказала директор учебного заведения Елена Иванова.

В пристройке устанавливают оборудование и мебель для столовой. Там же будет большой актовый зал, где смогут разместиться более 200 школьников и учителей. В помещении заканчиваются отделку. 

На финальном этапе подрядчик благоустроит территорию и заасфальтирует дорожки.

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