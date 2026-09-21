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Общество

Землянку партизанского отряда восстановили в Брянской области

2026, 21 сентября 16:32
Землянку партизанского отряда восстановили в Брянской области
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Землянку партизанского отряда восстановили в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.  

 

18 сентября на территории мемориального комплекса «Базовая стоянка партизанского отряда имени А. И. Виноградова» прошло торжественное мероприятие. Там открыли восстановленную землянку. С декабря 1941 года по июнь 1942 года в ней дислоцировался отряд «Красный кооператор» имени Чапаева под командованием Андрея Горбачева. Реконструкцией исторического объекта занимались работники прокуратуры по инициативе прокурора Брянской области Владимира Мосина.

В торжественном мероприятии участвовали руководители, работники, ветераны силовых ведомств и юнармейцы, а также внук командира отряда Андрей Горбачев и правнук Андрей Горбачев. Родственники рассказали собравшимся об истории партизанского отряда, его командире, ключевых операциях и подвигах бойцов. 

Кроме того, в рамках мероприятия прошла церемония присяги молодых специалистов прокуратуры. Четыре работника поклялись стоять на страже справедливости и защищать права граждан.

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