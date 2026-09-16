Авария по сценарию: брянские коммунальщики отрепетировали худший вариант

2026, 16 сентября 16:12

Минувший отопительный сезон в Брянске оказался самым длительным за последние годы: он продлился 223 дня и завершился 6 мая. После того аварийные службы заменили почти 350 метров трубопроводов, серьёзных аварий, по оценке городских властей, избежать удалось, хотя сбои случались.

Один из них произошёл на улице Фосфоритной в Володарском районе, где из-за перебоев с напряжением в электросети остановилась котельная. В департаменте ТЭК и ЖКХ уточнили, что поставщик тепла приобрёл резервный источник питания мощностью 600 кВт. В Советском районе жилые дома обслуживают 172 котельные, 43 из них принадлежат Брянсккоммунэнерго. В конце августа предприятие сообщило, что оснастит генераторами резервного электроснабжения все свои котельные.

Паспорта готовности социальные объекты должны были получить еще до 15 сентября, теплоснабжающим организациям отведено время до 1 ноября. Насколько качественно прошла подготовка, станет ясно после запуска системы, но полностью исключить нештатные ситуации в приграничном регионе невозможно. В Брянской области уже провели командно-штабные учения по реагированию на аварии на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

По материалам сайта АиФ-Брянск