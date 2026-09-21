Явка избирателей на выборы в Брянской области превысила 76%

2026, 21 сентября 09:40

Явка избирателей на выборы в Брянской области превысила 76%. Об этом сообщили в издании «Комсомольская правда в Брянске».

20 сентября в Центре общественного наблюдения за выборами, сформированном Общественной палатой Брянской области, состоялась итоговая пресс-конференция. Участие в ней приняли кандидат в губернаторы Брянской области Егор Ковальчук, кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ Александр Богомаз, Олег Матыцин, Владимир Плотников и Николай Щеглов. Они поделились своими впечатлениями от избирательной кампании, в частности, отметив высокую явку избирателей. На 18 часов 20 сентября она составила 76%.

«Признателен всем, кто принял участие сегодня в выборах, активно проявил свою гражданскую позицию и сделал свой выбор, не смотря на достаточно непростую на сегодня обстановку в регионе. Очень признателен всей избирательной системе, которая, успешно и профессионально организовала избирательный процесс. А также всем силовым структурам, которые обеспечили безопасность на избирательных участках», – отметила Егор Ковальчук.

Александр Богомаз подчеркнул, что выборы проходят в непростой обстановке, но без нарушений.

«А явка 76 процентов говорит о том, что наши жители хотят стабильности, дальнейшего развития Брянской области и сохранения тех темпов развития, которые были раньше. А самое главное, что выборы прошли без нарушений», – добавил Александр Богомаз.

Олег Матыцин подчеркнул, что ответственность и гражданский долг, которые показали жители Брянской области заслуживают глубокого уважения.

«Наша задача, депутатов нынешних и команды, которая будет представлять Брянскую область в Государственной Думе в следующем созыве, сделать все необходимое для того, чтобы Брянщина развивалась», – отметил Олег Матыцин.

Владимир Плотников отметил, что выборы прошли очень организованно.

«Очень приятно отметить, что жители Брянской области очень ответственно и душевно восприняли призыв нашего президента — прийти и проголосовать и внести свой вклад в общую победу. И в Брянской области это прошло очень показательно», – сказал Владимир Плотников.

Николай Щеглов обратил внимание, что к избирательной кампании были прикованы внимание политиков и ведущих мировых СМИ.

«От исхода этой кампании зависит будущее страны и нашей родной Брянщины. Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов избирательной кампании, которые позволили создать условия, чтобы наши жители, наши граждане выполнили свой гражданский долг», – подчеркнул Николай Щеглов.

Фото: Олег Долгополов