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Образование

Первая смена федерального проекта «Юный следователь» прошла в брянском лагере

2026, 17 сентября 17:35
Первая смена федерального проекта «Юный следователь» прошла в брянском лагере
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Первая смена федерального проекта «Юный следователь» прошла в брянском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В брянском оздоровительном комплексе «Лесной» прошла первая смена федерального проекта «Юный следователь». В закрытии приняли участие врио губернатора области Егор Ковальчук, руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Герой России Сергей Петров и руководитель регионального следственного управления СК России Алексей Кузьмичев.

В профильной смены приняли участие школьники, добившиеся успехов в освоении социально-гуманитарных дисциплин. Ребята отдыхали, учились, получали дополнительные знания о следственной, поисковой, добровольческой и другой работе. Мероприятия проводили военные следователи, следователи-криминалисты и ветераны следственных органов и представители смежных ведомств.

«Это не просто профориентация, а прежде всего — профилактика деструктивного поведения. И в этом смысле Следственный комитет действительно держит высокую планку и формирует с детства правильное отношение наших ребят к жизни. Уверен, эти две недели прошли для них с пользой, и такая профильная смена точно состоится еще не раз», — отметил Егор Ковальчук.

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