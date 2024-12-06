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Жильцам пострадавшеей от беспилотника многоэтажки в Брянске выплатят компенсацию

2024, 06 декабря 14:40 Общество
Жильцам пострадавшеей от беспилотника многоэтажки в Брянске выплатят компенсацию
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Жильцам 18 квартир в пострадавшеей от беспилотника многоэтажки в Брянске выплатят компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

 

Глава Советской районной администрации Брянска Денис Семёнов встретился с жильцами дома по улице Фокина. Месяц назад, 1 ноября, многоэтажку атаковал украинский дрон. Повреждения получили 18 квартир.

«Подготовка документации для выплат – процесс достаточно трудоёмкий и длительный. Здесь важно зафиксировать и не упустить каждую деталь. Кроме того, важно соблюсти установленные законодателями процедуры – это исключит претензии правоохранителей по поводу получения гражданами денег из бюджета. Мы никого и ничего не забудем, всем поможем. Все пострадавшие получат положенные по закону деньги. Они будут выделены из резервного фонда Брянской области», – уточнил Денис Семёнов.

В мэрии уточнили, что компенсации выплатят по постановлению Брянской городской администрации «О предоставлении выплат гражданам, пострадавшим в результате взрывов взрывоопасных предметов, обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины и террористических актов на территории города Брянска». Тем, кто уже начал ремонт, также компенсируют все понесённые расходы.

 

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