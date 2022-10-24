Жителей Брянщины начнут готовить по воинско-учетным специальностям

ДОСААФ и департаменту образования также поручено организовать профотбор кандидатов на получении воинско-учетных специальностей. А областной призывной комисии — следить, чтобы после обучения брянцы направлялись в войска строго в соответствии с полученной специальностью.

Жители районов, где нет организаций ДОСААФ, смогут пройти подготовку в других районах Брянщины.

Согласно распоряжению, подготовка будет производиться на базе организаций ДОСААФ и образовательных учреждений. В частности, департаменту образования поручается наладить подготовку военных водителей.

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