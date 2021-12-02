Жители Брянска и налоговики не поделили сквер

В ситуацию вмешался федеральный инспектор.

Жители Брянска и руководство Управления Федеральной налоговой службы делят «народный» сквер в Советском районе.

Несколько лет назад жильцы дома № 57 по улице Крахмалева высадили у здания налоговой несколько разные породы деревьев и кустарников. Впоследствии выяснилось, что участок является федеральной собственностью и с 2005 года принадлежит Управлению Федеральной налоговой службы по Брянской области.

В этом году налоговики решили возвести пристройку к своему зданию. Проект предусматривает застройку облагороженной жильцами 57-го дома территории.

В спорную ситуацию вмешался Федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников. 1 декабря он провел в сквере выездное заседание с участием руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области Андрея Маркелова, главы Советского района Алексея Колесникова и начальника управления по строительству и развитию территории города Брянска Максима Коньшакова.

«Мы должны найти компромиссное решение, которое устроит обе стороны. Ведь прежде всего речь идет о нашем городе, и каждый из нас хочет, чтобы он был красивым и комфортным», – заявил Калашников.

Он предложил рассмотреть возможность переноса растений на соседний участок равной площади. С ним согласился глава Советского района Алексей Колесников.

В ближайшие дни он встретится с жильцами дома № 57 и предложит им компромиссный вариант. Если горожане согласятся, чиновники готовы оказать им помощь в переносе растений на новое место.