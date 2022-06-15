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Жительница Брянска передала бойцам Донбасса плащ-палатку

2022, 15 июня 14:40 Общество
Жительница Брянска передала бойцам Донбасса плащ-палатку
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В регионе продолжают собирать помощь для военных из ДНР и ЛНР.

Жители Брянска помогают бойцам Донецкой и Луганской народных республик.

В регионе продолжается реализация проекта «Народного фронта» «Все для победы». Жительница Брянска Наталья принесла плащ-палатку – необходимую вещь в полевых условиях.

«Жительница областного центра Галина Панова очень сильно переживает за солдат, которые освобождают Донбасс от неонацистов. Говорит, была бы возможность, и квадрокоптер бы купила, и еще что-то более существенное. Узнав о проекте Народного фронта «Все для победы», очень обрадовалась и сразу решила воспользоваться возможностью помочь бойцам», – сообщает «Народный фронт».

В штабе, который находится по улице Красноармейской, 38, принимают бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним, берцы, треккинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные мешки, фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки и фонари.

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