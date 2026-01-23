Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Живая память поколений. Брянская область объединяет молодежь двух стран через культуру

2026, 23 января 15:52
Живая память поколений. Брянская область объединяет молодежь двух стран через культуру
Источник фото

В областном центре состоялась презентация масштабного культурного проекта «Сохраняя единство Великой и Белой Руси». Инициатива получила финансирование от Президентского фонда культурных инициатив при поддержке местного отделения «Народного фронта».

Лариса Третьякова, возглавляющая региональное подразделение движения, поделилась подробностями амбициозной затеи:

«Мы запускаем масштабную инициативу «Сохранение Великой и Белой Руси», которая получила одобрение Президентского фонда. Работать будем плечом к плечу с белорусскими коллегами. Главная задача — сплотить молодое поколение и уберечь от забвения культурное наследие родственных народов.»

 

Особую актуальность проект приобретает из-за приграничного положения региона. В планах организаторов — восстановление знаменитых культурных мероприятий вроде фестиваля «Монумент Дружбы», налаживание творческих связей между коллективами двух стран и подготовка грандиозного праздничного концерта к 9 Мая. Активное участие в реализации задуманного примет белорусская диаспора области.

Фото: Григорий Кожурин

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13957) брянск (6758) ДТП (2662) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1788) суд (1781) авария (1627) мчс (1472) коронавирус (1272) умвд (1017)