Живая память поколений. Брянская область объединяет молодежь двух стран через культуру

2026, 23 января 15:52

В областном центре состоялась презентация масштабного культурного проекта «Сохраняя единство Великой и Белой Руси». Инициатива получила финансирование от Президентского фонда культурных инициатив при поддержке местного отделения «Народного фронта».

Лариса Третьякова, возглавляющая региональное подразделение движения, поделилась подробностями амбициозной затеи:

«Мы запускаем масштабную инициативу «Сохранение Великой и Белой Руси», которая получила одобрение Президентского фонда. Работать будем плечом к плечу с белорусскими коллегами. Главная задача — сплотить молодое поколение и уберечь от забвения культурное наследие родственных народов.»

Особую актуальность проект приобретает из-за приграничного положения региона. В планах организаторов — восстановление знаменитых культурных мероприятий вроде фестиваля «Монумент Дружбы», налаживание творческих связей между коллективами двух стран и подготовка грандиозного праздничного концерта к 9 Мая. Активное участие в реализации задуманного примет белорусская диаспора области.

Фото: Григорий Кожурин