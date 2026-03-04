Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России

2026, 04 марта 08:53
Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Южно-Сахалинске прошёл чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. На Дальний Востоке приехали почти 300 сильнейших спортсменов из 57 регионов. 

 В тройном прыжке выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва Брянска Дарья Нидбайкина. С результатом в 13,87 метра она завоевала золотую медаль. 

Серебряным призёром стал легкоатлет спортшколы имени Самотесова Илья Иванюк. Он прыгнул в высоту на 2,30 метра.

Третье место занял Александр Бабенко. Он метнул ядро на 18,71 метра. Бронзовым призёром также стал брянец Степан Веткин. Он прыгнул в высоту на 2,27 метра.

