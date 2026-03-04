Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Южно-Сахалинске прошёл чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. На Дальний Востоке приехали почти 300 сильнейших спортсменов из 57 регионов.
В тройном прыжке выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва Брянска Дарья Нидбайкина. С результатом в 13,87 метра она завоевала золотую медаль.
Серебряным призёром стал легкоатлет спортшколы имени Самотесова Илья Иванюк. Он прыгнул в высоту на 2,30 метра.
Третье место занял Александр Бабенко. Он метнул ядро на 18,71 метра. Бронзовым призёром также стал брянец Степан Веткин. Он прыгнул в высоту на 2,27 метра.