ЖКХ

Более 11 километров трассы отремонтировали в Суземском районе по нацпроекту

2025, 22 декабря 14:27
Более 11 километров трассы отремонтировали в Суземском районе по нацпроекту
Более 11 километров трассы отремонтировали в Суземском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Суземском районе в 2025 году преобразилась трасса «Украина»-Суземка. Свыше 11 километров дороги отремонтировала подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой». 

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и обустроили переходно-скоростные полосы. На проезжую часть нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами. 

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

