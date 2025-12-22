Более 11 километров трассы отремонтировали в Суземском районе по нацпроекту

Более 11 километров трассы отремонтировали в Суземском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Суземском районе в 2025 году преобразилась трасса «Украина»-Суземка. Свыше 11 километров дороги отремонтировала подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой».

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и обустроили переходно-скоростные полосы. На проезжую часть нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».